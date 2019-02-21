Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı şampiyonluk maçına çıkıyor

haftada önemli bir maça çıkacak. Hafta sonu Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunu ağırlayacak takıma, Van Büyükşehir Belediyesince moral kahvaltısı verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 8. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Mardin Mezopotamya Voleybol Takımı ile deplasmanda karşılaşan ve önemli bir galibiyet alan Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu hafta ise 1. Lig'e yükselme ve play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanmak için Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu karşısına ‘mutlak galibiyet' parolasıyla çıkacak. Bu önemli karşılaşma için hafta içerisinde yürüttüğü hazırlıkları tamamlayan takıma, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından moral kahvaltısı verildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına, kadın voleybolcuların yanı sıra teknik heyet, idareciler ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanı Adnan Ergenç katıldı. Renkli görüntülere sahne olan kahvaltı programında ayrıca voleybolculardan Sevda Dağhan ve Dilan Kaya'nın doğum günleri de takım arkadaşları tarafından kesilen pasta ile kutlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, şampiyonluk yolunda play-off karşılaşmalarına kalmak için mücadele edecek Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımına başarı dileyip, ligin şampiyonun ilan edileceği maça sporseverleri davet etti.

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımının 1. Lig'e yükselme, play-off müsabakalarına kalmak için mücadele edeceği Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu karşılaşması, 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Fevzi Çakmak Spor Salonunda oynanacak.