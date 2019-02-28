Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü başarıya doymuyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 4 farklı branşta 2 Türkiye ikinciliği olmak üzere önemli dereceler aldı. Birçok farklı dalda sportif faaliyetlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, son olarak Karaman ilinde gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında Türkiye ikinciliğine ulaştı. 5 ilden 189 sporcunun katıldığı şampiyonada takım adına Esmer Taşkın yarıştı.

Öte yandan, İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında ise Berkan Ceylan 1.58.68 derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Bu sonuçla Thom barajını aşan Ceylan, Dünya Liseler Şampiyonası TheEuropeanYouth Olympic Festivali (EYOF) ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ayrıca Denizli ilinde yapılan Türkiye Kros Ligi finaline katılan Vanlı sporcu, müsabakayı 9. sırada tamamladı.

Bunun yanında Mersin'de gerçekleştirilen ve 350 sporcunun katıldığı Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonasında ise milli takım, Avrupa ve dünya baraj denemelerinde Serkan Çiçek çekiç atmada altıncı, Hazar Kaya disk atmada altınca, Çektar Bakış cirit atmada dokuzuncu, Veysi Kızıltaş disk atmada dokuzuncu, Mustafa Pınar cirit atmada on birinci, Tuğba Erçetin gülle atmada onuncu ve Sevda Gülmez ise cirit atmada yedinci oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 120 sporcu ve 7 branşta mücadele ediyor.