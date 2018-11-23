İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyespor maçı TRT Kurdi'de

Van Büyükşehir Belediyespor ile Adıyaman 1954 spor arasında pazar günü oynanacak karşılaşma, çift dilli anlatımla TRT Kürdi’de canlı olarak yayınlanacak.

Van Büyükşehir Belediyespor ile Adıyaman 1954 spor arasında pazar günü oynanacak karşılaşma, çift dilli anlatımla TRT Kürdi'de canlı olarak yayınlanacak.


TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta karşılamaları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda devam edecek. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, bölge derbisi olarak nitelendirilen Adıyaman 1954 spor deplasmanına çıkıyor. 25 Kasım Pazar günü Saat 13.30 da oynanacak önemli karşılaşma Kürtçe ve Türkçe anlatımla TRT Kurdi'de naklen yayınlanacak. Ligde, Van Büyükşehir Belediyespor 21 puanla 3. sırada yer alırken, Adıyaman 1954 spor ise 17 puanla 11. sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.