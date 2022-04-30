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Van Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bilendi

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Vanspor Kadın Futbol Takımı’nı 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Vanspor Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.


Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunda müsabakalar devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve namağlup şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, bu sezon oynadığı 9 maçı kayıpsız geçerek, şampiyonluk karşılaşması öncesinde önemli bir 3 puan elde etti. İŞGEM Semt Sahasında Vanspor Kadın Futbol Takımı'nı konuk eden Van Belediyesi Kadın Futbol Takımı, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek sahadan 3 puan ile ayrıldı. Bu skorla puanını 21'e yükselten kırmızı-siyahlılar, 7 Mayıs Cumartesi günü İpekyolu Belediyespor Kadın Futbol takımı ile oynayacağı maçta, galibiyet veya beraberlik durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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