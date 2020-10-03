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Van Büyükşehir Erciş'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


2020 yılı asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte aralıksız çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol ve asfalt yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Erciş ilçesinde Belediyenin kendi işgücü ile 1.2 kilometrelik Mazbahane Yolu'da asfalt serimine başlandı. Altyapı eksiklikleri giderilen yol 16 metre genişliğine kavuşturulurken, asfalt çalışmalarının 2 günde tamamlanması planlanıyor.


Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi bu yıl Erciş ilçesinde Gölağzı Mahallesi, Oyalı Mahallesi, Yukarı Toki Yolu, Aşağı Toki Yolu, Alkanat-Çınarlı bağlantı yolu, ile Alaattin Sucular okul yolunda asfalt çalışmaları tamamlarken, Peynirciler Sokağı, Çınarlı-Petrol Caddesi bağlantı yolu, Tugayyolu Caddesi ve Dalan Caddesi'nde ise çalışmalar devam ediyor. İlçedeki çalışmaların sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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