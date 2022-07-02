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Van Büyükşehir Fidanlık Parkı'na ücretsiz Wİ-Fİ noktaları kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, 3-5 Temmuz’da Emin Paşa Mahallesi, Fidanlık Parkı’nda düzenlenecek olan ’Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ öncesinde etkinlik alanına ücretsiz Wi-Fi noktaları kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, 3-5 Temmuz'da Emin Paşa Mahallesi, Fidanlık Parkı'nda düzenlenecek olan 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' öncesinde etkinlik alanına ücretsiz Wi-Fi noktaları kurdu.


Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, TUBİTAK tarafından organize edilen 'Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği' 3 Temmuz Pazar günü başlıyor. Etkinliği öncesinde, Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca alanın tamamını kapsayacak şekilde ücretsiz Wi-Fi noktaları inşa edildi. Alanda bulunacak tüm vatandaşların kolayca internete ulaşabilecek ve gözlem etkinliği çerçevesindeki deneyimlerini paylaşabilecekleri için kurulan Wi-Fi noktaları kullanıcılara sorunsuz ve hızlı internet hizmeti sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı program yarın saat 08.00'da start alacak.

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