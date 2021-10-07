Van Büyükşehir, Gevaş'taki cadde yenileme çalışmalarına başladı

2 caddede asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışması yapılacak.

Yaptığı projelerle ilçe merkezlerinde fark oluşturan Van Büyükşehir Belediyesi ilçelerin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Gevaş ilçe merkezinde bulunan Atatürk Caddesi ve Muhsin Görentaş Caddesi baştan aşağı yenileniyor. Van-Bitlis karayolundan ilçe merkezine uzanan Atatürk Caddesini tek yönlü trafiğe kapatan ekipler, kaldırım ve asfalt söküm çalışması yapıyor. Söküm çalışmalarının ardından altyapısı da yenilecek olan iki caddede sıcak asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi de yapılacak. Sezon sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Atatürk ve Muhsin Görentaş caddeleri modern bir görünüme kavuşacak.