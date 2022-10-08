Van Büyükşehir ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturuyor

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yapmış olduğu projeyle ile tiyatroya gidemeyen ilkokul öğrencilerini tiyatro buluşturuyor. Proje çerçeevsinde Fevzi Şengül ve Akköprü İlkokulunda eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci Ulaşım Dairesine Başkanlığına ait araçlarla Hacıbekir Kültür Merkezine getirildi. Çocuklar burada sergilenen “Niloya” adlı tiyatro oyununu izledi. Etkinliğe katılan çocuklar oyunu büyük beğeni ile izlerken, öğretmenler ise bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için büyük önem arz ettiğini belirtti. Tiyatro oyunlarının yıl boyunca yapılması gerektiğini dile getiren öğretmenler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Tiyatro etkinlikleri 2022-2023 eğitim, öğretim dönemi boyunca devam edecek.