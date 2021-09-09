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Van Büyükşehir, izinsiz kazı yapan GSM operatörüne cezai işlem uyguladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nde izinsiz bir şekilde kaldırımda kazı yapan GSM operatörüne cezai işlem uyguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi'nde izinsiz bir şekilde kaldırımda kazı yapan GSM operatörüne cezai işlem uyguladı.


Kentteki alt yapı ile ilgili izinsiz olarak kazı yapan kişi ve kurumlara müsamaha göstermeyen Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi Van AVM civarında yapılan izinsiz kazıya anında müdahale etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Alt Yapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yapılan kontrollerde izinsiz bir şekilde yaya yolunda kazı yaptığı belirlenen GSM operatörüne caza yazılarak, yapılan kazı işlemi durduruldu.


Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan caddelerde, kişi ya da kurumların yapacakları kazı çalışması öncesi AYKOME biriminden izin almaları gerekiyor.

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