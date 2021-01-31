Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürdü

karşılaşmasında kendi evinde Silopi Belediye Gençlik kadın voleybol takımını 3-0'lık net skorla mağlup ederek ligte 12. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liderliğini sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 13. hafta müsabakalarında kendi sahasında Şırnak temsilcisi Silopi Belediye Gençlik Kadın Voleybol takımı konuk etti. Ligde bu sezon aldığı galibiyetlerle karşılaşmaya tam moralli çıkan Vanlı kızlar, rahat geçen mücadelenin ilk setini 25-12 kazandı. İkinci sette biraz daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Kırmızı siyahlılar Büyük 25-10'luk skorla durumu 2-0 yaptı. Son sette de rakibine karşı zorlanmayan Van ekibi, 25-8'lik skorla parkeden 3-0'la ayrıldı. Ligde 12 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, liderliğini sürdürüyor.