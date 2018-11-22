Van Büyükşehir kadınları unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü' dolayısıyla kadın hastaları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe ve birim amirleri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu. Hastanede yatan kadınları ziyaret eden Tepe ve beraberindekiler kadınlara hazırlanan hediye paketlerini vererek günlerini kutladı. Hediyelerini alan kadınlar ise duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddettin sadece ülkemizde değil dünyada da büyük bir sorun olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, “Kuşkusuz bu konu toplumsal bir sorun olarak ele alınıp, devletin ve toplumun el birliğiyle çözümüne yönelik tedbirler alıp yaptırımlar yapması gerekiyor. Tabi ki en önemli adım, şiddete karşı bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi, şiddetin engellenmesi olmalı. Çünkü şiddet ortaya çıktıktan sonra, bunu engellemek ve tedbirler almak daha büyük sorun. Şiddet görsün görmesin her birey bu soruna duyarsız kalmamalıdır” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yine Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla 26 Kasım'da Edremit ve Van'da 27 Kasım'da ise Erciş'te Psikolog Yazar Rabia Laçin tarafından seminer verilecek.