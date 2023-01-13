Van Büyükşehir soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Van'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde artırarak sürdürüyor. Kentte kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekipleri kentin belli noktalarına, sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bıraktı. Hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi besleme araçları kent genelinde dolaşarak sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara ve besleme odaklarına mama bırakıyor. Her gün düzenli olarak 123 noktada besleme yapan belediye ekipleri, 2022 yılı boyunca 116 ton mamayı sokak hayvanlarına bıraktı. Ayrıca ekipler, yaralı ve bitkin halde bulunan sokak hayvanlarını da tedavileri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirerek, tedavilerini yapıyor.