Van Büyükşehir, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Daha yaşanır bir kent için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de dur durak bilmiyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 4 günlük süreçte İskele, İkinisan, Cumhuriyet, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddeleri ile Uzun Sokak ve Edremit TOKİ Yolu'nda asfalt onarımı, yama ve kaldırım onarımı çalışmaları yürütüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan ekipler, yaya ve araç trafiğinin olmamasından dolayı işlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürüyor. Önümüzdeki 3 günde de devam edecek olan çalışmalarla belirlenen cadde ve sokaklardaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak.