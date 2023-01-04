Van Büyükşehir Spor Kulübü Sutopu Takımı Türkiye şampiyonasına hazır

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bu yıl ilk kez kurulan U-15 erkek sutopu takımı, Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında mücadele edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonu U-15 Erkekler Türkiye Şampiyonası, 11 takımının yer aldığı A ve D Grup müsabakaları, 6-8 Ocak tarihlerinde Nevşehir Yüzme Havuzunda düzenlenecek. Doğu Anadolu Bölgesinin tek sutopu takımı olma özelliği taşıyan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı da deneyimli sutopu antrenörü Akbar Mirzamohammadi yönetiminde son hazırlıklarını tamamladı.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle olimpik yüzme havuzunda şampiyona hazırlıklarını tamamlayan Van temsilcisi, yer aldığı D Grubunda Adana Kurtuluş, Ayik, Nevşehir GSK, Kayseri Olimpik ve Bahçelievler Yıldız Sutopu takımlarıyla mücadele edecek.

3 gün sürecek şampiyonanın ardından grup birincileri bir üst tura katılmaya hak kazanacak.