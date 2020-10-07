Van Büyükşehir, türbeleri onarıyor

Van Büyükşehir Belediyesi kentin inanç turizmine katkı sağlamak amacıyla programa aldığı, İpekyolu ilçesi Şabaniye mahallesindeki Sofubaba Türbesi, Tuşba ilçesi Mollakasım mahallesindeki Kara Şeyh Hazretleri Türbesi ve Çatak ilçesi Görentaş mahallesindeki Seyyid Muhammed Teyyar Türbesinde çalışma başlattı.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, Sofubaba Türbesi'nin şadırvan mermeri yenilenirken, türbenin içi boyanarak çatısı onarılacak. Çalışma kapsamında diğer iki türbenin çevre duvarı yapılırken, ayrıca Seyyid Muhammed Teyyar Türbesinin seramiği ve halısı da yenilenecek. Üç türbede yapılan çalışmaların önümüzdeki ayda tamamlanması planlanıyor.