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Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı kapsamında açık olan unlu mamulleri üretim noktaları ve fırınları denetledi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu kapsamda kentte açık olan unlu mamulleri üretim ve satış noktaları ile fırınlar Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından denetleniyor. Maske, eldiven kullanımı ve hijyen konularında yapılan denetimlerde esnaf bilgilendirilirken, tespit edilen eksikliklerle ilgili ise cezai işlemler uygulandı.

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