Van Büyükşehir zabıtasından kaldırım işgali denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kaldırım ve yaya yollarını işgal eden işletmeler tek tek uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyerek reklam tabelaları ve malzemelerini kaldırmayan bazı işletme sahiplerine ise cezai işlem uygulandı. Defterdarlık, İskele, Sıhke ve Ferit Melen caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, esnafı sorumlu davranmaya davet etti. Kaldırım işgalleri nedeniyle meydana gelen sorunların ortadan kaldırılması için denetimlerin süreceğini belirten Osman Sevinç, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda bulunan ana arterlerde sürekli olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Engelli bandı, kaldırım ve yolları işgal ederek yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokanlara müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu noktada esnafımızın duyarlı davranmasını istiyoruz” dedi.