İhlas Haber Ajansı

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Van Büyükşehir zabıtasından okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim-öğretim kurumlarının kantinlerinde denetim yaptı.


2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için Van Büyükşehir Belediyesi, okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, gıda mühendisleri eşliğinde il genelinde okul kantinlerini denetledi. Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde, okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelenirken, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem yapıldı. Ekipler, okul kantini denetimlerini belli aralıklarla sürdürecek.

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