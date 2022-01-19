İhlas Haber Ajansı

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Van-Çatak karayolu trafiğe kapatıldı

Van-Çatak karayolu, etkili olan sis ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Çatak ilçesinde etkili olan fırtına ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğü ilçede, Van-Çatak karayolunda oluşan yoğun sis ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi de yer yer 5 metreye kadar düştü. Çatak Kaymakamlığının aldığı kararla saat 13.30'da Van-Çatak karayolu trafiğe kapatılırken, olumsuz bir durumun yaşanmaması için de emniyet ve jandarma personeli araçların geçişine izin vermiyor.


İlçe merkezinde polis araçlarından ve cami hoparlörlerinden yolun kapandığı olduğu anonsları yapıldı.

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