Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

Dün saat 16.00 sıralarında çığ düşme tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Çatak karayolunda olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Çatak ilçe girişinde Çatak Emniyeti Müdürlüğünde görevli polisler, Görentaş bölgesinde ise jandarma personeli tarafından yol kapatıldı. Dün gece Van-Çatak karayolunun 13.kilometresindeki Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına düşen çığ öğle saatlerinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Çatak Belediyesi de Van-Çatak karayolunun açıldığını, geçişlerin kontrollü sağlanacağını anons ederek vatandaşları bilgilendirdi.