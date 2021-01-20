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Van-Çatak karayolu ulaşıma açıldı

Van-Çatak karayolu dün gece çığ düşmesi sonucu kapanırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı.


Dün saat 16.00 sıralarında çığ düşme tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Çatak karayolunda olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Çatak ilçe girişinde Çatak Emniyeti Müdürlüğünde görevli polisler, Görentaş bölgesinde ise jandarma personeli tarafından yol kapatıldı. Dün gece Van-Çatak karayolunun 13.kilometresindeki Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına düşen çığ öğle saatlerinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye ekiplerince 3 saatlik çalışmanın ardından temizlenerek yol trafiğe açıldı.


Çatak Belediyesi de Van-Çatak karayolunun açıldığını, geçişlerin kontrollü sağlanacağını anons ederek vatandaşları bilgilendirdi.

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