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Van-Çatak karayoluna çığ düştü

Van-Çatak karayoluna çığ düşerken, arızaya giden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri ile onlarca kişi yolda mahsur kaldı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden ağır kış şartları, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi yolları kapatırken, Van-Çatak karayolunun Görentaş mevkiine de çığ düştü. Birçok araç ve yolcu yolda mahsur kalırken, Karayolları ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Bir arızaya ulaşmak için yola çıkan VASKİ ekipleri de yolda mahsur kaldı.


Mahsur kalan araçları kurtarmak ve yolu açmak için yapılan iki saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


VASKİ ekipleri de yolun açılmasının ardından çalışma bölgesine hareket etti.

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