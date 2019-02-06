Van Çatak'ta “Yaya Öncelikli Trafik” etkinliği

Van'ın Çatak ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile ''Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'' sloganıyla ''Yaya Öncelikli Trafik'' etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri oluşturuldu. Bu kapsamda Van'ın Çatak ilçesinde de farkındalık oluşturmak amacı ile Çatak Merkez Seyvan Yavuz İlkokulu önünden çarşı merkezine kadar sloganlar eşliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.