Van çifte bayrama hazırlanıyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, uzun süredir Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması için çabaladıklarını söyledi.

Milletvekili Arvas, MKYK üyesi arkadaşlarının toplantıda kapıyla ilgili sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 17 Mayıs 2021'den sonra, Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van halkına duyuruldu. Biz de bugün burada müjdeyi halkımızla paylaşmak istedik. Üç milletvekili arkadaşımız ile Ankara'da vermiş olduğumuz mücadelemiz, elimizi güçlendirecek şekilde MKYK'da da dile getirilmiştir. İnşallah şartlar olgunlaşır, sağlık tedbirleri çerçevesinde Kapıköy, Esendere ve Gürbulak kapıları açılır. Esnafımız biraz daha rahat bir nefes almış olur. Seferber olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Van bir turizm kentidir”

Dünyada baş gösteren ekonomik daralmanın devam ettiğini vurgulayan Arvas, “Turizmcilerimizin ve STK'larımızın mücadelesiyle Van, İran'a ve Türki cumhuriyetlerine tanıtıldı ve çok güzel bir karşılık buldu. Van bir turizm kentidir ve son 5-10 yılda şehrimizde turizm çok canlandı. İran'dan yarım milyonu bulan turist Van'a geliyor. İranlı turistler hem batı illerimizi hem de Van'ı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs 2021'den sonra Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması talimatı verdiğini belirten VANESOB Başkanı İsa Berge de, “Cumhurbaşkanımızın talimatı bizlere çifte bayram yaşattı. Kapının açılacağı müjdesini alan Van esnaf ve sanatkarlarımız şimdi çok mutlu. Esnafımız, sanatkarımız, tüccarımız, özellikle de konaklama sektörü ile kafe ve restoranlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. İranlı misafirlerimize en güzel şekilde hizmet vermeye hazırız. Esnaf ve sanatkarımız adına Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Korona virüsten kaynaklı olarak kapatılan kapının açılması için emek verenleri unutmayan Berge, “Kapıköy'ün açılması için çalışmalar yürüten başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, milletvekillerimiz Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal'a, AK Parti MKYK üyeleri Burhan Kayatürk ve Fatih Çiftçi'ye, AK Parti Denetim Kurulu Üyesi Zahir Soğanda'ya, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Van 1 milyon turist ağırlıyordu”

Pandemi sürecinden önce yarım milyonu İranlı, yarım milyonu da yerli ve yabancı turist olmak üzere Van'a yaklaşık 1 milyon turistin geldiğini hatırlatan VANESOB Başkan Berge, “İran, Van için olmazsa olmazımızdır. İranlı misafirlerimizin yeniden Van'a gelecekleri günü hasretle bekliyoruz” şeklinde konuştu.