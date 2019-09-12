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Van Çocuk Evleri'nde kalan başarılı çocuklar ödüllendirildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Van Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan başarılı çocuklara ödül verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Van Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan başarılı çocuklara ödül verildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Van Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalıp gerek davranışlarıyla gerek okuldaki başarılarıyla örnek teşkil eden 30 çocuğa, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından ödülleri takdim edildi. Açıklamalarda bulunan İl Müdür Yardımcısı Eldemir, başarılı çocukların almış oldukları hediyenin kendilerini daha da motive edeceğine inandığını belirtti. Eldemir, ‘Benim Yuvam' oluşumunun lideri Funda Dicle ve ekibine başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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