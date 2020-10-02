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Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Boyalı'ya plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2.

Dairesince birinci sınıfa ayrılmasına karar verilen Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'ya plaket takdim etti.


Van'da Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Boyalı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Nisan 2020 döneminde birinci sınıfa ayrıldı. Başsavcı Dönmez de HSK tarafından gönderilen plaketi Boyalı'ya takdim ederek, başarılarının devamını diledi.


Plaket takdiminde Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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