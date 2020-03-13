Van Cumhuriyet Başsavcılığı korona virüs tedbirleri

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve bugün Türkiye'de de görülen korona virüsten korunmak için Van Cumhuriyet Başsavcılığı dezenfaktosyon işlemi gerçekleştirdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliye binasında ve bağlı tüm ceza infaz kurumlarında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildi. Binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı adliye binasında mesai saati sonrasında tüm birimlerde ilaçlama yapıldığı, söz konusu faaliyetin her hafta rutin olarak yapılacağı öğrenildi.