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Van 'da ilk ve ortaöğretim öğrencileri için bursluluk sınavı başladı

VAN (İHA) – Van’da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) bugün saat 10:00’da başladı.

VAN (İHA) – Van'da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) bugün saat 10:00'da başladı.


Van merkezde bulunan bütün okullarda gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İÖKBS) öğrenciler, pandemiden dolayı alınan sıkı önlemler altında girdi. Van merkez Tuşba ilçesine bağlı birçok okulda velilerin öğrencilerine eşlik etmesinden dolayı görevlilere zor anlar yaşattı. Görevliler özellikle pandemiden dolayı velileri okulun bahçelerinin dışında kalmaları ve sosyal mesafeye kurallarına uyması yönünde sık sık uyarılarda bulunmaları dikkatlerden kaçmadı.

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