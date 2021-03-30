Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor

Van'ın Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak olan Van Defterdarlığı hizmet binasının ihalesi 5 Nisan'da yapılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Defterdarı Murtaza Kamar, 2017 yılında TOKİ tarafından yapılan ihalenin müteahhitten kaynaklı bazı sıkıntılardan dolayı 2018 yılında sözleşmenin fes edildiğini ifade ederek, bu kapsamda baştan tespitlerin yapıldığını söyledi. Kamar, “5 Nisan'da bir sıkıntı olmazsa, bu sene binamız bitecek ve yeni yerimizde hizmet vermeye çalışacağız” dedi.

Yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere AK Parti Van milletvekillerine teşekkür eden Kamar, “Bu konuda valimiz başta olmak üzere milletvekilleri çok uğraştı. Çok az bir işi kaldı. 5 Nisan'daki ihalede sıkıntı olmazsa, sonbaharda taşınmış olacağız. Van'a ve halkımıza çok daha iyi hizmet verme şansına sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında yeni hizmet binası ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Kamar, “Tek girişli, gider ve gelir ayrımlı iki blok, bodrum (otopark) + zemin kat dahil her blok 7 katlı ve her katın bin metrekarenin üzerinde olacağı toplam 14 bin 528 metrekare kapalı alanı, çevre düzeni, ihata duvarı ve kapalı devre güvenlik sistemli yeni hizmet binası yapılacak. Şehirlerarası otogar yanında bulunan alan üzerine inşa edilecek modern imkânlara sahip Defterdarlık hizmet binasında; vergi dairesi müdürlüğü, gelir müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, hazine avukatlığı, sağlık kurumları döner sermaye saymanlık müdürlüğü ve personel müdürlüğü birimleri yer alacak. Defterdarlık yeni hizmet binasında çağdaş koşullarda daha kaliteli vatandaş odaklı hizmet vermeye başlayacak. Yeni hizmet binasının hizmete girmesiyle birlikte mükellefler, iş ve işlemleri olan vatandaşlar, hizmet alımında fiziki yetersizlikten bugüne kadar yaşadıkları sorun ve sıkıntıları yaşamayacaklardır” diye konuştu.