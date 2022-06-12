Van depreminde hasar tespitine başlandı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 21.35'te meydana geldi. Yerin 18.89 kilometre derinliğinde olan 5.0 büyüklüğündeki depremde ihbar üzerine bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri hasar tespitine başladı. Deprem sonrası Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'ne gelen Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman dışarıya çıkan vatandaşlardan bilgi aldı. Diğer taraftan ekipler ise deprem sonrası evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşın durumunu gözlemledi.