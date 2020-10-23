Van depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılıyor.

İlçedeki Seyyid Muhammed Mezarlığında gerçekleştirilen anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile ilçedeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. Programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Burada konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Depremler ülkemizin en büyük gerçeklerinden bir tanesi. Bizler depremle ilgili bu süreçte, alınması gereken tedbirler konusunda neler yapılması gerektiğini Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeni bir yönetim anlayışıyla birlikte şehrimize büyük bir değişim ve dönüşüm sağladık. Depremin akabinde Erciş'te yaşanan değişim ve dönüşümün en büyük örneği gerek yapı stoğunun yenilenmesi ve gerekse kamu binalarının yenilenmesidir. Bizler öncelikle bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını memleketimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Ben, bugün depremin 9. yıldönümünde hayatını kaybeden kardeşlerimize ayrı ayrı rahmet diliyor, hepsinin mekânı cennet olsun diyorum” şeklinde konuştu.