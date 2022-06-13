İhlas Haber Ajansı

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Van depreminin panik anları kamerada

Van’da meydana gelen 5.

Van'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin panik anları, Erciş ilçesindeki iş yerinin kamerasına yansıdı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak açıkladığı deprem, saat 21.35'te meydana geldi. Yerin 18.89 kilometre derinliğinde olan 5.0 büyüklüğündeki depremin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Erciş ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde karşılıklı oturan 5 gencin deprem anında yaşadığı panik ve kendilerini can havliyle sokağa atması güvenlik kamerasına yansıdı.


Öte yandan, Muradiye ilçesinde depremde etkilenen mahallelerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarıda bekledi.

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