Van DKMP'den Akköprü İlkokulunda ziyaret

Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Akköprü İlkokulu öğretmenleri tarafından geri dönüşümlerden yapmış oldukları kuş yuvaları ve diğer geri dönüşüm çalışmalarından dolayı okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere yönelik doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılık konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Van merkez Tuşba ilçesi Akköprü İlkokulu öğretmenlerinin okullarında geri dönüşümlerden yapmış oldukları kuş yuvaları, bitki yetiştirme kapları ve diğer geri dönüşüm çalışmalarını sosyal medyadan paylaşmaları üzerine Bölge Müdürü Mustafa Şentürk öncülüğünde 26 Aralık 2019 tarihinde Akköprü İlkokulu ziyaret edildi. Burada ilkokul öğrencilerine yönelik doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılık konulu eğitim çalışması düzenlendi.

Burada öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, “İnsan eğitimi küçük yaşlarda mümkündür. Çocukların hafızaları ve kavrama yetenekleri henüz yıpranmadığından küçük yaşta kolayca eğitilirler. Dünya meşgalesine dalmış ve büyümüş erişkin insanların dikkatleri dağınık olduğundan eğitimleri de kolay olmamaktadır. Bir atasözümüz vardır “Ağaç yaş iken eğilir” atasözü, bizlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak doğamızın korunmasında önemli görevler ifa etmekteyiz. Bu bağlamda okullarımızda eğitimler vermekte, bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Doğa koruma eğitimi saf bilgi vermeyi içermemeli aynı zamanda insanın davranış, tutum ve kişiliklerini etkileyecek düzeyde olmalıdır. Sözde değil özde doğasever olmak için toprakla buluşmalı, çiçekle koklaşmalı yani doğa yaşanmalıdır. Çevremizdeki ağaçlara dokunmalı, kuşları seyretmeli, çevremizdeki kedi ve köpeklere dokunmalıyız. Böylece canlıların değerini kavramalıyız. Bunlarla birlikte çocuklarımız, zarar vermemeyi de öğrenmeliler. Çocuklarımıza doğada yaşayan tüm canlılar olmak üzere öncelikle birbirimize ve diğer tüm canlılara zarar verilmemesi gerektiği öğretilmelidir” dedi.

Müdür Şentürk, “Akköprü İlkokulu öğretmenlerimizden Yeliz Sevim, İsmail Kaya isimli öğretmenlerin doğa koruma bilincini oluşturma noktasında bizlerin hayal ettiği eğitim çalışmalarını kendi okullarında yaptıklarını öğrendik. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ayrıca bir şey daha öğrendik. Öğretmenlerimizin çocuklarımıza “merhamet” duygusunu aşılamaya çalıştıklarını öğrenmenin mutluluğunu yaşadık. Biliyorsunuz insanoğlunun en önemli hasletlerinden birisi merhamet duygusudur. Merhamet duygusunun temelinde sevgi vardır. Seven hiçbir şeye zarar vermez veremez. Bundan dolayı da öğretmenlerimizi kutluyorum. Bundan sonra tüm çalışmalarında yanlarında olacağız kendilerine bu noktada tüm desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Bölge Müdürlüğü olarak bugün okulumuza çocuklarımızın eğitimine katkı olacağını düşündüğümüz Köpek kulübesi, mama kapları, broşür, afiş gibi hediyelerimizi okulumuza teslim ettik” şeklinde konuştu.

Daha sonra çocuklara eğitim verilirken, bölge müdürlüğünce eğitim sonrası öğrencilere çanta, broşür, kalem hediye edilirken, okula ise 1 adet köpek kulübesi, yeteri kadar mama kabı, yaban hayatını tanıtıcı sınıf kapı giydirmeleri ile birlikte kuş yuvaları teslim edildi.