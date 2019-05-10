Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Çelik getirildi

Dr. Sebahattin Çelik getirildi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak'ın yerine Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik getirildi. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde resmi olarak başhekimlik görevine başlayan Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Kentin önemli sağlık sorunlarına değinen Çelik, “En önemli sorunumuz burada başhekimlik ve idarenin istikrarlı olması lazım. Ortalama yılda bir başhekimin değişmemesi lazım. Bunun yanında burada hekim tutamıyoruz. Hekimlerimize değer vermemiz ve gelen hekim arkadaşlarımızı mutlu kılmanın yolunu bulmamız lazım. Bu anlamda hekimlere bir sempati duyulması bile yeterli olur diye düşünüyorum. Bir diğer sorunumuz ise, burası bizim hastanemiz. Devletimiz buraya ciddi bir yatırım yapmış, ancak 8 yıldır burayı çok verimli kullanamadık. Yani kapasitesini efektif kullanamadık. Benden önceki başhekimler çok iyi işler yaptılar, ama coğrafyamız farklı olduğu için burada hizmet vermek daha zor. Bunun için burada kolektif hareket etmemiz lazım. Toplum, hastane, hekimler, sağlık çalışanları ve idarecilerle birlikte kolektif hareket edersek hastaneden daha fazla faydalanacağımızı düşünüyorum. Bizler bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.