Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölge halkının umudu oldu

Bölgeye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, teknolojik ürün ve son tasarım tıbbı cihazlarla hastaların derdine derman oluyor. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, beraberindeki Hastane Müdürü Şahabettin Işık, Sağlık Hizmetleri Müdürü Nejla Yeşilova, Kalite Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Koç, Teknik Hizmetler Müdürü Veysel Aktaş ile hastanede hizmete giren bölüm ve bu bölümlerdeki tıbbı cihaz ve ekipmanları inceledi. Başhekim Doç. Dr. Çelik; amaçlarının bölge halkına en iyi ve en hızlı hizmeti vermek olduğunu belirterek, “Bunun içinde hastanemize mamografi cihazı ve günümüz teknolojisine uygun kapsamlı kemik tarama cihazını hizmete aldık. Bu cihazlar sayesinde bölgemizdeki büyük bir sorunun çözümüne vesile olduk. Yeni kurulumu yapılan cihazlarla birlikte hastanemiz daha iyi bir noktaya taşınmış oldu” dedi.

Meme kanserinde erten teşhisin önemine de değinen Başhekim Doç. Dr. Sabahattin Çelik, “Mamografi, meme kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile elde edilen görüntüler yardımıyla memede elle muayene ile saptanamayacak kadar küçük değişiklikler bile erkenden saptanabilir. Kemik tarama cihazı, kemik ölçümü ve erimesini tespit etmek için uygulanır. Ölçümün yapılmasının amacı, olası bir kemik erimesi durumunun tespit edilmesidir. Erken teşhis, pek çok hastalıkta tedavinin hızlı bir şekilde başlamasına izin verir” diye konuştu.