Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Çöp toplama seferberliği ve çevre temizliğine farkındalık' etkinliği gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde sabah saatlerinde başlayan çöp toplama seferberliğine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Abdullah Aşur, İdari Mali Hizmetler Müdürü Şehabettin Işık, Kalite Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Koç, Kalite Destek Hizmetler Müdür yardımcıları Ayhan Ergenç ve Saim Murathan ile İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı İrfan Başdinç ve personeller katıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, “Bugün hastanemiz bahçesinde bilinçsizce atılan sigara izmaritleri ve ambalajlı ürünlerin çöplerini topladık. Bilinçsizce diyorum, çünkü bilinçli insan evini kirletmez. Duyarlılığı had safhada olur. Nitekim hastanemiz bahçesi içerisinde ulaşılması kolay çok sayıda çöp kutuları ve konteynerlerimiz mevcuttur. Bugün bizler de kendi evimiz gibi düşünerek ve hissederek çöpleri topladık” dedi.

Hastanenin süresiz aktif hizmet veren kamuya ait bir alan olduğunu dile getiren Çelik, “Bu nedenle halkımızdan çöp atarken; sokakları, parkları, bahçeleri ve kurumları evleri gibi düşünerek hareket etmelerini istiyoruz. Ben bu anlamda etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çöp toplama etkinliğinin ardından Başhekim Çelik ve beraberindekiler, hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarına da çevre bilinci ile ilgili bilgiler aktardı.