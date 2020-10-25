Van ekibi Mardin Mezopotamya'yı 3-0'lık skorla geçti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 3-0'lık net skorla mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun ikinci karşılaşmasında sahasında Mardin temsilcisi Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Maça hızlı başlayan Vanlı kızlar, ilk seti 25-9 kazandı. Skorda 1-0 üstünlüğü sağlayan kırmızı siyahlılar ikinci sette de rakibine fırsat vermeyerek aynı skorla durumu 2-0 yaptı. Son sette Mardin temsilcisinin çabaları sonuç vermeyince Van ekibi 25-16'lık skorla parkeden 3-0 gibi net bir sonuçla ayrıldı.

Ligde maç fazlasıyla puanını 6'ya yükselten Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 1 Kasım Pazar günü 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol Takımına konuk olacak.