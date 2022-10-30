Van ekibi Silopi Belediyesporu 3-1 mağlup etti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonun dördüncü maçında Silopi Belediyesi Kadın Voleybol Takımını 3-1'lik skorla mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

2022-2023 yeni sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı yeni sezonun dördüncü maçında Silopi Belediyesi Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu spor salonunda oynanan mücadele her iki takımın karşılıklı sayılarıyla kıran kırana geçti. Maçın ilk setini 25-13 kazanan kırmızı siyahlılar ikinci sette Silopi'nin sayılarına karşılık veremeyince 21-25 mağlup oldu. 1-1'lik eşitliğin sağlandığı mücadelenin ikinci setinde 25-15 galip gelen Vanlı kızlar, son sette ise 25-13 kazanmayı bildi. Setlerde skoru 3-1 yapan Büyükşehir, 3 puanın sahibi oldu.