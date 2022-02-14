Van Ekonomi Konseyi toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alındı

Van Ekonomi Konseyi'nin aylık toplantısında ekonomide son yaşanan gelişmeler ele alındı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) dönem başkanlığında gerçekleşen toplantıda, elektrik ve doğalgaz zamları, Van'da atıl durumda bulunan adliye lojmanlarının ekonomiye kazandırılması ve konsey üyesi olan seçilmiş oda başkanlarının ziyaret edilmesi konuları görüşüldü. Toplantı sonunda Van Ekonomi Konseyi'nden yapılan açıklamada, “Şehrimiz, gelişmişlik düzeyi bakımından 81 il arasında 78'inci ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) ise 79'uncu sırada yer almaktadır. Üretimden çok tüketimin yoğun olduğu ve hizmet sektörünün yüzde 63'lerde yer aldığı Van'da ekonomik sıkıntılar daha fazla hissedilir düzeydedir” denildi.

Etkisini sürdüren Covid-19'un hizmet sektörü ağırlıklı Van ekonomisini daha çok etkilediği de belirtilen açıklamada, normalleşme sürecinde esnaf yeniden normal hayata dönme çabası içerisindeyken dövizdeki dalgalanmaların fiyatları artırdığı ifade edilerek, "Zamlar istihdam noktasında büyük riskler alan tüccar, sanayici ve esnafımızı kötü yönde etkilemiştir" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca dezavantajlı bir bölgede yer alan ilimizde üretimi destekleyici önlemlerin alınarak geleceğimiz olan tarım ve hayvancılığa sahip çıkılması ve desteklenmesi en büyük temennimizdir” ifadelerine yer verildi.

Toplantı sonrası konsey üyeleri, Van Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı İsa Berge, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul ve Van Demirciler ve Tornacılar Odası Başkanı Kenan Akalın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.