Van Emniyet Müdürü Ekici'den öğretmenler günü mesajı

Müdür Ekici mesajında, “Eğitim, temeli ailede atılan, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca öğrendiklerini kapsayan, bireyleri hedeflerine yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran uzun bir süreçtir. Bu süreçte tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde önemli pay sahibi öğretmenlerimizin gayretleri her türlü övgüye layıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” sözünde de vurguladığı üzere; geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ışığında aydınlatarak, vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven, sağlam karakterli, sorumluluk sahibi, gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirmek, Türkiye Cumhuriyetini Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak öğretmenlerimizin emeği ve gayreti ile olacaktır. Bu vesile ile; geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anar, emekli ve halen görevleri başında bulunan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.