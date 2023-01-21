Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsa Berge oldu

Bir düğün salonunda yapılan genel kurulda, 2 bin 753 oy kullanıldı. 2 bin 739 oyun geçerli olduğu seçim sonunda bin 530 oy alan İsa Berge, Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı seçilirken, mevcut başkan Erdal Toktamış ise bin 209 oy aldı. 14 oyun ise geçersiz sayıldığı seçim sonunda başkan seçilen İsa Berge, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, tek amacının Van esnafına hizmet etmek olduğunu söyledi.