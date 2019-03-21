İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik' belgesi

Devlet Hava Meydanları Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik’ belgesi verildi.

Devlet Hava Meydanları Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik' belgesi verildi.


Engellilerin temel hak ve özgürlüklerden engelsiz faydalanması için yapılan düzenlemeler gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Van İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda DHM Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğüne ‘Erişilebilirlik' belgesi verildi. Van'da resmi kurumlar arasında 3. sırada verilen ‘Erişilebilirlik' belgesi; Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve erişilebilirlikten sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı tarafından DHM Van Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu'na teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.