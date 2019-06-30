Van-Fod başkanı Çiftçi, Malatlaya'daki çalıştayda Van'ı temsil edecek

Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftci Malatya'da “5. Uluslararası Malatya Fotokomp” çalıştayında Van'ı temsil edecek.

Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftci, 2-3 Temmuz tarihlerinde Yerel STK'lar Hibe Programı çerçevesinde Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come And Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi bünyesinde Ulusal Fotoğraf Çalıştayı düzenlenecek. 30 ilden 30 fotoğraf derneği temsilcisi ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler ve fotoğraf sanatçıları olmak üzere toplamda 80 kişinin katılacağı Ulusal Fotoğraf Çalıştayı Türkiye'de yapılan en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri olacak. ''Sivil Toplum Örgütleri Olarak Fotoğraf Dernekleri'' konulu Çalıştay'da fotoğraf derneklerinin işlevi, sorunları birçok alt başlık altında tartışılacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftci, “Böylesine büyük bir organizasyonda Van'ı temsil edecek olmaktan son derece mutluyum. İlimin değerlerini her fırsatta tanıtmak tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini anlatmak ilimin bir kez daha tanıtılmasına katkıda bulunmak her Vanlının olduğu gibi benimde boynumun borcu. Dernek olarak birçok ilde tanıtım yaptık, Maltaya'da bunlardan biri olacak. Fotoğraf sanatı tanıtımın en kalıcı yolu sadece gelen fotoğrafçılar değil, çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması da ayrıca önemli. Dünya artık sosyal medyaya bağımlı yaşıyor. Birçok fotoğrafçı çalıştaya katılacak. Sonrasında 4-7 Temmuz tarihlerin de ‘fotokamp' düzenlenecek. Bu kapmta çok daha fazla fotoğrafçıya Van'ımızı anlatma fırsatı bulacağız. Daha önce yaptığımız birçok tanıtımda fotoğrafçıları Van'a çekmeyi başardık. Şimdi çok daha fazla fotoğrafçıyı çekmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.