Van'da 2017 yılında Türkçe ve Farsça yayın hayatına başlayan Van Gazetesine ilgi artıyor.

2017 yılında Farsça ve Türkçe olarak yayın hayatına başlayan Van Gazetesi, Türkiye'nin dışında İran'da da satılıyor. Konuyla ilgili konuşan Van Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hikmetullah Yetkin, gazetenin Ağustos 2017 yılında 8 sayfa olarak basıldığını ifade ederek, “Şu anda Van'da basılan gazetemiz, İran'ın Tebriz, Selmas, Hoy, Meşhed, Şiraz, Tahran, Urmiye bölgelerinde dağıtılıyor. Dolayısıyla biz Van Gazetesi ile İran ve şehirlerini Van'a tanıtıyor; Van ve Türkiye'yi de İran'da tanıtıyoruz. Yani keşfedilmemiş yerleri de keşfedip, insanlara aktarıyoruz. Bunu yaparken de mutlu oluyoruz” dedi.

Gazetenin aynı zamanda internet sitesinin de kurulduğunu dile getiren Yetkin, “Böylece daha çok kitleye ulaşma fırsatı bulduk. Amacımız ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde tanıtmaktır” ifadelerini kullandı.

Gazete ortaklarında Eyşan Yüzgeç ise, gazetenin Türkçe ve Farsça basılmasının artı değer olduğunu ifade ederek, “İran'da gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dağıtım ve tanıtımda bir o kadar sıkıntılı bir durum. Bizler bunların üstesinde gelerek, İran'a 'bizlerde varız' mesajı verdik. Çok şükür Allah'ıma, İran'da binlerce dergimiz dağıtılıyor ve abone sayımız sadece İran'da değil, Türkiye'de de istenilen sonuca ulaştı. Bu da bizleri ziyadesiyle sevindirirken aynı zamanda omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu hatırlatıyor. Bizlerde bu bilinçle halkımıza, ilimize ve ülkemize daha iyi anlamda hizmet verebilmek için sürekli bir çaba içerisinde olacağımızı yineliyoruz. Tek isteğimiz kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere halkımızın bizim yanımızda olması ve bizlere destek çıkmasıdır” diye konuştu.

İranlı Şerif Negizade Ahrancani de, "İran'da bu mecelleyi çok gördüm. Bu sayfaları çok güzel ve tarihi yerleri çok iyi anlatmış. Bu mecelle İran'da çok seviliyor. Bizlerde hem sahiplerini hem de Türkiye'yi çok seviyoruz" dedi.