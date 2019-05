Van Gölü Aktivistlerinden ‘Uçkun Festivali' atağı

Van Gölü Aktivistleri, Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde yetişen, halk dilinde “yayla muzu, ışgın, uşkun” olarak adlandırılan bitkiye dikkat çekmek amacıyla 2020 yılında “Uşkun Festivali” düzenleme kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü Havzasında bolca bulunan; C, A, B1, B2, E ve K vitaminleri açısından dikkatleri üzerine çeken ‘uşkun' bitkisinin tanıtılması için bir dizi etkinlik planladıklarını belirtti. Bu kapsamda her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan “Uşkun Festivali” düzenleyeceklerini ifade eden Özel, “Hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan bölgemize önemli bir katma değer olan uçkundan daha çok faydalanmak için ilkini Mayıs 2020 senesinde Van ve Bitlis illerinde yapmayı planlıyoruz. Bölgemizdeki birçok zenginlikten biri olan uçkunun daha iyi tanınması, bilinçli tüketilmesi, tanıtılması, geleceğe taşınması ve bölgemize ekonomik anlamda alternatif bir can suyu olma özelliğini taşıması gibi büyük bir potansiyele sahiptir” dedi.

“Renkli bir festival planlıyoruz”

Bitkinin daha iyi korunması ve tanıtılması amacıyla bölge halkına yeni bir soluk kazandıracak renkli bir festival yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Festival planlamasında geniş katılım ile ulusal ve uluslararası düzeyde bir organizasyon için kurum-kuruluşlar, STK'lar, uzmanlar ve gönüllülerin olacağı bir tertip komitesi kurulacaktır. Sosyal medya paylaşımlarımızda bir yıl sonra ‘Uşkun Festivali' yapacağımızı duyurduğumuz andan itibaren paylaşımımız oldukça ilgi gördü ve bu da bizi büyük bir organizasyon yapma gerekliliğinde motive etti.”