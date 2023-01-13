Van Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle çamurdan arındırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı” çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Van Gölü'nde şu ana kadar 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü; turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunu temizleme çalışmaları, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde, arıtma tesisinin devreye alınmasının ve hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının ardından başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesince 87 iş makinesi ve 120 personelle yapılan çalışmalarda bugüne kadar 730 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Tuşba'nın İskele Mahallesi sahilinde başlatılan 1. etaptaki çalışmalar tamamlanırken; Van YYÜ ve İskele 15 Temmuz Parkı arasında 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmında başlatılan 3. etap çalışmaları ise devam ediyor.

"Van Gölü daha temiz olacak"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nde yoğun olarak dip çamur temizliğinin yapıldığını belirtti. Van Gölü'nün dünya harikası bir göl olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Van Gölü'nü atalarımızdan miras olarak aldık ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde bırakmak, en temel görevimizdir. Çevre koruma bilincimiz çok yüksek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Şu an 87 iş makinesiyle 2 noktada çalışmamız devam ediyor. Dip çamuru temizliğinde bir noktayı bitirdik. Bu çalışma bitiğinde Van Gölü daha temiz olacaktır" dedi.

"Gelecek kuşaklara daha temiz bir Van Gölü bırakmış olacağız"

Van Gölü'nün aynı zamanda balıkların yaşam alanı olduğunu hatırlatan Balcı, "Van Gölü başlı başına bir değerdir. Bizler bu çalışmayla bir anlamda doğal ve ekonomik değerine katkı sağlamış oluyoruz. Gelecek kuşaklara daha temiz bir Van Gölü bırakmış olacağız. Bunun yanında gölün kirlenmemesi için 6 ilçemizde de katı atık tesisleri koruyoruz. Bu tesisler akarsuların ve derelerin kirlenmesini engelleyeceği için Van Gölü'nü kirletmeyecekler. Dünyanın ve ülkemizin bir değeri olan Van Gölü'nü korumalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bunu himaye ediyor ve güzel taraflarından biri de budur. Kendisine şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.