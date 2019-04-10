Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk

Van ve bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla harekete geçen turizmciler, ‘Van Gölü Ekspresi' ile turizmi canlandırmayı hedefliyorlar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, son zamanlarda Doğu Ekspresi ile insanların yolculuk yapmanın keyfine vardığını ifade ederek, bunu Van Gölü Havzasında gerçekleştirmek için harekete geçtiklerini söyledi. Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmanın güzelliklerini, paylaşılan resim ve videolardan insanların takip ettiklerini belirten Aksoy, “Tren yolculuğunun keyfi, seyredilen manzaralar ve birçok seyahatle kıyaslanmayacak kadar ucuz olması, bu seyahati insanların önüne seriyor. Bizler de Van Gölü Ekspresi ile bu güzellikleri fazlasıyla insanlara vaad ediyoruz. İnanıyoruz ki yerli ve yabancı turistlerimiz, Van Gölü üzerinde yapacakları eşsiz feribot gezisi ile Van'ın güzelliklerini görme fırsatı bulabileceklerdir. Bu nedenle ‘Ankara'dan Tatvan'a, Tatvan'dan Van'a kahvaltıya' diyoruz. Ayrıca trenle dönmek isteyen misafirlerimiz tekrar Tatvan üzerinden dönüş yapabileceklerdir” dedi.

Amaçlarının Van Gölü Havzasını tanıtmak olduğunu vurgulayan Aksoy, ”Bizim çabamız farklı destinasyonlar oluşturup Van Gölü Havzasını tanıtmak ve gelen misafirlerin Van'da konaklamasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ülkelerindeki harç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Van'a gelen İranlı turist sayısında bir azalma yaşandığını da sözlerine ekleyen Aksoy, “Bizim artık yerli grupları yükseltmemiz gerekiyor. Bu anlamda kentimizde bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. İlimizde güvenlikle ilgili herhangi bir sorun kalmadığını ve artık buralara rahatlıkla gelinebileceğini insanlarımıza anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.