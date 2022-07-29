Van Gölü için 500 kilometre pedal çevirecekler

Van Denizi Bisiklet Festivali düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine dur diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için 14-21 Ağustos tarihleri arasında 4. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Büyükşehir belediyesi, göle kıyısı olan çevre belediyelerin destekleri ve Van Gölü Aktivistleri Derneğinin işbirliğiyle 8 gün sürecek olan festivalle katılımcılar Van Gölü'nün etrafını pedallayacak. Her günü Van Gölü'nün ayrı bir noktasında gerçekleştirilecek olan festival, Van Kalesi Atatürk Kültür Parkı'nda yapılacak olan çadırlı kampla start alacak. Sağlık koşulları elverişli olan herkesin bisikletiyle katılabileceği festivalde sırasıyla Edremit, Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Bitlis, Nemrut Krater Gölü, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçeleri gezilecek. 500 kilometrelik yol ağında bisikletli gruplara sağlık, güvenlik ve teknik anlamda destek verilecek. Gevaş, Reşadiye, Tatvan, Ahlat, Erciş ve Tuşba sahillerinde kamp alanları oluşturulacak. Festival boyunca da katılımcılara sıcak ve soğuk yemek ve içecekler ikram edilecektir” denildi.