İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Gölü için sevindiren haber

Van Gölü ve çevresi, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Van Gölü ve çevresi, "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.


Resmi Gazetede yayınlanan kararla ilgili Van Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, “Van Gölü ve çevresinin ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tüm Van Gölü Havzası'na ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.