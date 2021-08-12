Van Gölü İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ilk temiz su numunesini verdi

Van'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla yapılan açılışın ardından hizmete giren İleri Biyolojik Arıtma Tesisinden alınan temiz su numunesi, Van Gölü etrafını pedallayan 150 aktiviste hediye edildi.

Dünyanın ikinci büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden ilk su numunesi alındı. Van Gölü etrafını pedallayarak turlarını tamamlayan yaklaşık 150 sporcunun da yer aldığı tanıtım programında konuşan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, tesis hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Tesisin 177 milyon TL'ye mal olduğunu aktaran Kaplan, “Bunun 135 milyon TL'si sadece 2020 yılında harcandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Valimizin bizzat takip ettiği bir tesisti. Çünkü gerçekten bu tesis, Van Gölü'nü en çok kirleten, daha doğrusu bu mevki en çok kirleten yerdi. Bundan bir, bir buçuk yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin, Van Gölü Koruma Eylem Planını sahiplenmesiyle 2020 yılında normalde 4-5 yıl daha sürecek bir projeyi çok büyük bir kredi desteğiyle İlbank Genel Müdürlüğü üzerinden, kredi desteğiyle biter duruma getirildi” dedi.

Kent için önemli günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Kaplan, “Bu gün tesisimizin yüzde yüz suyu aldığı gün. Bu güne kadar paylaşmamamızın sebebi, 5 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tesis açıldı ama biyolojik arıtmanın yapılabilmesi için bir bakteri üretim süreci gerekiyordu. O bakterinin üretim sonuna yaklaştığımızda, dün sayın valimizin başkanlığında bir inceleme gerçekleştirildi. Ve bu gün suyu yüzde 100 almaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Tesisi devralabilmeleri ve işletebilmeleri için bu sonuçları görmeleri gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Evet tesis bitti, tesis işliyor ama çıkış suyu kalitesini ölçmemiz gerekiyordu. Tesis ileri biyolojik arıtma tesisi olduğu için ve yönetmelik gereği bu tesisin çıkışında sürekli atık su izleme sistemi diye bir sistemimiz var. O sürekli atık su izleme sistemi, her saat başı belki günde 2, 3 veya 5 defa Çevre Şehircilik Bakanlığı'na otomatik olarak sonuçları kendisi test yapıp gönderecek bir yapıya sahip. Biraz önce aktivistlerimize tesisimizin ilk laboratuvar sonuçlarını hediye ettik. Alınan tesis sonuçlarına göre tesisimiz şu anda yüzde 100 faal durumda ve çalışıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müdür Kaplan'a teşekkür eden aktivistler, bisikletlere binerek Van Kalesi'ne doğru hareket ettiler.

Van Gölü etrafını pedallayan aktivistler ise amaçlarının Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek olduğunu ifade ederek herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ettiler.