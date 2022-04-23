Van Gölü kıyısında '23 Nisan' coşkusu

Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, ardından Van Devlet Tiyatrosu'ndaki “19. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları” şenliğiyle devam etti. Daha sonra Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen kutlamalar, adeta festival havasında gerçekleşti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının başlayan etkinlikler, anaokulu ve ortaokul öğrencilerinin dans ve halkoyunları gösterisiyle devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında eğitim gören çocukların taekwondo gösterisi ile süren kutlamalar, daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Düzenlenen etkinliklere, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.